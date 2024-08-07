İsrail'den yeni bir savaş tehdidi

Kaynak: İHA
İsrail'den yeni bir savaş tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hizbullah'la yaşanan gerilime değinerek “Bu bir savaşa da dönüşebilir” dedi.

İsrail'den yeni bir savaş tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ve Hizbullah arasında devam eden çatışmalara değinerek, “Bu bir savaşa da dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta değerlendirmelerde bulundu.

Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan devletine "ağır bedeller ödetebileceği" uyarısında bulunarak, "Mevcut durumda Nasrallah Lübnan'ı çok ağır bedeller ödemeye sürükleyebilir. Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Bu bir savaşa da dönüşebilir. Bu teorik değil, gerçek" tehdidinde bulundu.

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