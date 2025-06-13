İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tebriz ve Şiraz vurdu

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için 'Yükselen Aslan' saldırısını başlattıklarını duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde başlayan saldırılarda çok sayıda stratejik hedef vurulurken bazı üst düzey yetkili ve bilim insanları da öldürüldü.

Öğle saatlerinde İsrail bir yeni saldırı dalgası daha başlattı. İran'ın en büyük kentlerinden biri olan Tebriz hedef alındı.

Saldırı sonucu Tebriz'deki uluslararası havalimanının vurulduğu aktarıldı.

Aynı saatlerde bir diğer büyük kent olan Şiraz'a da saldırı düzenlendi.

Ayrıntılar geliyor...