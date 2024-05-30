İsrail’e Belçika’dan bir darbe daha

Kaynak: AA
İsrail’e Belçika’dan bir darbe daha

Belçika'da Anvers Üniversitesi’nin İsrail ile ilişkilerini askıya aldığı açıklandı.

Üniversite Rektörü Herman Van Goethem, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin İsrail'de ortaklık yaptığı kurumların askeri yetkililerle kurumsal işbirlikleri bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle genel işbirliği anlaşmaları askıya alındı. Mevcut araştırma projeleri tamamlanmaktadır ancak yetkili Etik Kurul tarafından ek incelemeye tabi tutulabilir." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Anvers Üniversitesi, İsrail ve Gazze'deki meslektaşlarını, hükümetlerini Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki çatışmaya ilişkin kararlarına saygı duyma çağrısı yapmaya davet ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) de 28 Mayıs'ta İsrail ile ilişkilerini, UAD kararlarının bu ülke tarafından uygulanana kadar askıya aldığını bildirmişti.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde ay başında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

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