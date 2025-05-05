İsrail'e destek veren Düzilere Arap dünyasından tepki yağıyor

İsrail’deki Dürzi toplumu, "artan tehditlere karşı" Suriye’deki Dürzi azınlığını koruma çağrısı yaparken, Arap dünyasında sert eleştiriler aldı. İsrail’in Dürzü liderlerinden Şeyh Muvaffak Tarif’in, ülkesinin Suriye’deki Dürzilere verdiği desteği övdüğü video, Arap dünyasında geniş yankı uyandırdı. Hem İsrail’deki hem de Suriye’deki Dürzi toplumu, bu açıklamalar sonrası yoğun tepkilerle karşılaştı.

Arap dünyasında birçok kişi, İsrail’deki Dürzileri İsrail hükümetine yakın olmakla suçluyor. Mısırlı bir gazeteci, İsrail'deki Dürzileri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "hizmetkârları" olarak nitelendirdi.