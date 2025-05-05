İsrail'e destek veren Düzilere Arap dünyasından tepki yağıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'e destek veren Düzilere Arap dünyasından tepki yağıyor

Dürzi toplumu, İsrail’in Suriye’deki Dürzi toplumuna yönelik destek açıklamaları sonrası Arap dünyasından tepkiler peşi sıra geldi.

İsrail’deki Dürzi toplumu, "artan tehditlere karşı" Suriye’deki Dürzi azınlığını koruma çağrısı yaparken, Arap dünyasında sert eleştiriler aldı. İsrail’in Dürzü liderlerinden Şeyh Muvaffak Tarif’in, ülkesinin Suriye’deki Dürzilere verdiği desteği övdüğü video, Arap dünyasında geniş yankı uyandırdı. Hem İsrail’deki hem de Suriye’deki Dürzi toplumu, bu açıklamalar sonrası yoğun tepkilerle karşılaştı.

Arap dünyasında birçok kişi, İsrail’deki Dürzileri İsrail hükümetine yakın olmakla suçluyor. Mısırlı bir gazeteci, İsrail'deki Dürzileri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "hizmetkârları" olarak nitelendirdi.

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