İsrail’e hiç beklemediği yerden ambargo gelebilir. Ortalığı karıştıran iddia

İsrail’in Gazze’de 8 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bini geçti. Saldırılarda milyonlarca kişi evsiz kalırken yaşanan insani kriz soykırım boyutuna geldi. İsrail basınına yansıyan planlarda Gazze’de hiçbir taş binaya izin verilmeyeceği ve sivillerin kısıtlı bir alanda çadırda yaşamaları ön görülüyordu.

İsrail güçleri son günlerde Lübnan’da Hizbullah’a karşı bir saldırı planlarken diğer yandan uluslararası kamuoyundan baskı görüyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e soykırım davası açılırken Başbakan Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Öte yandan tüm dünyada çok sayıda kişi İsrail’in katliamlarını protesto ediyor.

İsrail’in saldırılarına karşı ABD yönetimi tam destek açıklamaları yaparken ortaya çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiltere’de yeni hükümetin İsrail’e silah ambargosu getirmesi bekleniyor.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatı ambargosu koymasını bekliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İngilizlerle perde arkasında görüşmeler yapsa da oldukça karamsar oldukları belirtiliyor.

YENİ HÜKÜMET NETANYAHU İÇİN YAPILAN İTİRAZI GERİ ÇEKTİ

İngiltere’de son seçimde iktidarın İşçi Partisi’ne geçmesi sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Adalet Divanı’nın çıkardığı tutuklama kararına yapılan itiraz geri çekilmişti. Tutuklamaya itirazı İngiltere’nin eski Başbakanı Rishi Sunak’ın hükümeti yapmıştı.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na yönelik finansman dondurulması kararının kaldırılacağını duyurdu. Lammy ayrıca Gazze’deki insani krize çözüm bulunması için 26,5 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

İsrailli yetkililer, beklenen silah ambargosunun İngiltere’deki yeni hükümetin yaptığı hamlelerin ve uluslararası alanda çıkan kararların bir yansıması olarak görülüyor.

İngiliz hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.