İsrail'e karşı kömür ihracatı kararı: Yasak yürürlüğe girdi!

Kaynak: DHA
Kolombiya hükümeti, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Kolombiya Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi" gerekçe gösterilerek İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan yeni kararnamenin yürürlüğe konulduğu aktarıldı.

İsrail o lideri öldürdü iddiası! Tüm dünya bunu konuşuyorİsrail o lideri öldürdü iddiası! Tüm dünya bunu konuşuyor

Yeni düzenlemenin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) verdiği ihtiyati tedbir kararları yerine getirilene ya da bu karara yol açan koşullar ortadan kalkana kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Bakan Fidan: İsrail Gazze’de soykırım suçu işliyorBakan Fidan: İsrail Gazze’de soykırım suçu işliyor

