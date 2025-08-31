İsrail'e karşı kömür ihracatı kararı: Yasak yürürlüğe girdi!

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararnamenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Kolombiya Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi" gerekçe gösterilerek İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan yeni kararnamenin yürürlüğe konulduğu aktarıldı.

Yeni düzenlemenin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) verdiği ihtiyati tedbir kararları yerine getirilene ya da bu karara yol açan koşullar ortadan kalkana kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

