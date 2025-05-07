İsrail'e kırmızı karta ABD'den vize

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'e kırmızı karta ABD'den vize

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki Dünya Kupası'nda Filistin'e destek protestolarına izin verileceğini açıkladı: İnsanların protesto etme hakkı var. Ama, makul bir biçimde olması gerekir.

2026 FIFA Dünya Kupası'na, 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD'nin yanı sıra Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. Turnuva için 8 milyondan fazla futbolseverin, ABD'ye giriş yapacağı tahmin ediliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile 2026 Dünya Kupası organizasyonu için basın toplantısı düzenledi.

Trump'a toplantı sırasında ABD'de yapılacak 2026 Dünya Kupası sırasında Filistin yanlısı protestolara katılacak kişilerin kısıtlama konusunda endişe duymaları gerekip gerekmediği soruldu. ABD Başkanı, 2026 Dünya Kupası sırasında Filistin’de destek protestolarına izin verileceğini belirterek “İnsanların protesto etme hakkı var. Ama, makul bir biçimde olması gerekir" dedi. Dünya futbolunda taraftarlardan "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına birçok ülkeden futbol kulübü destek veriyor.

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