İsrail’e müzik festivali için gelenler bile bombalandı. Akıllara Atatürk'ün savaşla ilgili sözü geldi

İsrail ile Filistin arasında devam eden savaşta en büyük zararı yine siviller görüyor. İsrail’e müzik festivaline gelenlerin bile araçları bombalanırken, dehşet görüntülerinden sonra akıllara Atatürk’ün savaşla ilgili ‘zorunlu olmadıkça savaş cinayettir’ sözleri geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail’e müzik festivali için gelenler bile bombalandı. Akıllara Atatürk'ün savaşla ilgili sözü geldi

Editör: Özlem Kıral

İsrail ile Filistin arasında yıllardır süren savaş ve çatışmalarda en büyük zararı siviller görürken, dün patlak veren saldırılarda sivillerin kaderi yine değişmedi.

Tarafların birbirlerine karşı yaptığı saldırılardan en büyük payı alan iki tarafın da masum sivilleri adeta kaderlerine terk edildi.

Savaşın vahşet görüntülerinden bir tanesi de müzik festivalinden geldi. İsrail’in güneyinde düzenlenen müzik festivaline gelenler savaşın ortasında kalırken, park ettikleri araç ve festival alanı bomba yağmuruna tutuldu.

Kameralara yansıyan ve savaşın gerçek yüzünü ortaya çıkan görüntülerden sonra ise akıllara Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşla ilgili ‘zorunlu olmadıkça savaş cinayettir’ sözü geldi.

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FESTİVALE GELEN KADININ GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hamas tarafından öldürülüp kamyonet kasasında çıplak bir şekilde götürülen kadının, İsrail'de bir müzik festivaline katılmak için ülkeye gelen Alman turist olduğu ortaya çıktı.

Militanlar kadının cansız bedeninin üzerine oturup alay etmiş, saçından tutup çekiştirmiş ve üzerine tükürerek bu anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Bir kamyonetinin arkasında cansız ve yarı çıplak bedeni sergilenen kadının kimliği belli oldu.

Söz konusu kadının Alman dövme sanatçısı olduğu kardeşi tarafından açıklandı.

Daily Mail'in aktardığına göre 30 yaşındaki Shani Louk'un İsrail'de barış için düzenlenen bir festivale katılmak için ülkeye geldiği ve Hamas'ın saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

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