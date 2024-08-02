İsrail’e saldırı ihtimali Avrupa’ya korku saldı. Alarma geçtiler

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da öldürülmesi sonrası İsrail’e misilleme bekleniyor. İsrail, eş zamanlı bir saldırı beklerken, dış ülkelerdeki İsrail hedeflerine saldırı ihtimali de yeniden gündeme geldi.

Yunanistan istihbaratı, kendi ülkesindeki İsrail hedeflerine saldırı ihtimaline karşı alarma geçti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Yunanistan istihbaratı Güney Kıbrıs’taki Rum yönetimi ve yabancı istihbarat kuruluşları ile yakından çalışıyor.

Yunan yetkililer, ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve Yunan istihbaratının yabancı istihbarat kuruluşları ile bilgi alışverişinde olduğunu doğruladı.

Öte yandan gelen son bilgilere göre Yunanistan, kendi ülkesinde bir saldırı olacağına yönelik istihbarat bilgisi almadı.

Yunanistan dışında diğer batılı ülkeler de İsrail’e kendi toprakları dışında bir misilleme gelebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hamas’ın öenli isimlerinden Haniye’nin Tahran’daki saldırıda öldürülmesi sonrası hem İran yönetimi hem de Hamas intikam yemini etmişti.