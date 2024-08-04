İsrail’e saldırı ne zaman gelecek? Tarih verdiler

İsrail’in Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuad Şukr’u öldürmesi sonrası Orta Doğu’da tansiyon iyice yükseldi. Saldırılar sonrası İran ve Lübnan’dan karşılık gelmesi bekleniyor. İran yönetimi Haniye’nin öldürülmesi sonrası intikam yemini ederek İsrail’e karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Saldırının ne zaman beklendiği ile ilgili ABD’li ve İsrailli yetkililerden açıklama geldi. Aixos’a konuşan ABD’li ve İsrailli 3 yetkili yarın bir saldırı beklendiğini işaret etti. Yetkililer, ABD’nin ve İsrail’in saldırıya karşı hazırlık yaptıklarını kaydetti.

ABD’Lİ KOMUTAN BÖLGEYE GİTTİ

Pentagon yaptığı açıklamada İsrail’e destek için savaş uçağı filosu gönderdiğini ve bölgede uçak gemisi bulundurduğunu bildirdi.

ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi.