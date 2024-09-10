İsrail’e statta şok protesto. Arkalarını döndüler

UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail-İtalya maçı güvenlik gerekçesiyle Macaristan’da oynandı. Maç öncesi düzenlenen seremonide İtalyan taraftarların protestosu maça damga vurdu. Misafir takım tribününde bulunan bir grup İtalyan taraftar, İsrail milli marşının çalındığı sırada arkalarını dönerek protesto etti.

İsrail’e yönelik protesto sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

Başlangıcı protestoya sahne olan maçta, konuk İtalya, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı.

İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılarının sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.