İsrail’e statta şok protesto. Arkalarını döndüler

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail’e statta şok protesto. Arkalarını döndüler

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan İsrail-İtalya maçında protesto şoku yaşandı. Bazı İtalyan taraftarlar İsrail marşının çalınması sırasında arkasını döndü.

UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail-İtalya maçı güvenlik gerekçesiyle Macaristan’da oynandı. Maç öncesi düzenlenen seremonide İtalyan taraftarların protestosu maça damga vurdu. Misafir takım tribününde bulunan bir grup İtalyan taraftar, İsrail milli marşının çalındığı sırada arkalarını dönerek protesto etti.

İsrail’e yönelik protesto sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

Başlangıcı protestoya sahne olan maçta, konuk İtalya, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı.

İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılarının sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.

ekran-goruntusu-2024-09-10-121953.png

ekran-goruntusu-2024-09-10-122737.png

Son Haberler
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Morgan Stanley'den euro uyarısı
Morgan Stanley'den euro uyarısı
Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT
Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı