İsrail'i destekleyen Bakan Miller'a evinin önünde protesto: "Filistin'de kaç çocuk öldürdün?"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, evinin önünde protesto edildi. Protestocular, "Hey Miller, bugün Filistin'de kaç çocuk öldürdün?" şeklinde sloganlar atarak Miller'ı eleştirdi.

Protesto, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumunu eleştirenler tarafından gerçekleştirildi. Filistin'deki son olaylarda ölen çocuk sayısının artmasıyla birlikte, ABD'nin İsrail'e verdiği destek tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Özellikle Filistin'deki çocukların ölümü, uluslararası toplumda büyük tepkilere neden oldu ve bu konudaki hassasiyet artırdı.