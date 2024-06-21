İsrail'i protesto için kafe basıp kola şişesi bıçaklayanlar Mekke'yi görünce kahrolacak. Suudilerdeki Coca Cola'ları da bıçaklayın

Hamas’ın İsrail’ saldırmasının ardından başlayan savaşa İsrail karşılık vermeye devam ediyor. İsrail yapılan saldırıya karşılık operasyon başlattı. Çatışmalar sürerken sosyal medyada vatandaşlar İsrail’i protesto etmek için İsrail markalı ürünleri boykot ediyor. Daha önce Coco Cola'lar bıçaklandı, kafeler basılmıştı.

MEKKE'Yİ GÖRÜNCE KAHROLACAKLAR

Öte yandan sosyal medyada bir Hacı adayının paylaştığı video viral oldu. Videoda Mekke’de Hacılara verilen ürünlerin hepsinin İsrail marka ürün olduğu görüldü.

Videodaki Hac görevini yerine getiren vatandaş şu cümleleri kullanıyor:

Selamünaleyküm arkadaşlar. Hac görevimizi yerine getirmek için Mekke’yi Mükerreme’ye geldik. Şu an Mina’dayız. Mina çadırlarında Suudi Arabistan bu sene özel hizmet yapmış. İnsanlara içecekler, yemekler vs. çadırları çok konforu hale getirilmiş. Şimdi size yiyecekleri göstereceğim.

Burada içecek ve yiyeceklerin hepsi maalesef boykot ürünleri Danone’ye ait.

Videoda Coco Cola, Sprite, Nescafe, Lipton marka İsrail ürünleri görünüyor.

COCO COLA'LAR BIÇAKLANDI, DÖKÜLDÜ

İsrail malı olan Coco Cola şişeleri defalarca dökülüp bıçaklanmıştı. Para vererek aldıkları Coca Cola'ları sokağa döken de olmuştu. Sadece bu değil Burger King, Starbucks gibi kafe ve restoranlara da saldırı yapıldı. Sadece kafe ve restoranlara değil müşterilere de saldırmışlardı.

Öte yandan İsrail’in son dönemde artan Hamas saldırılarının ardından birçok kamu kurumu Coca-Cola’yı boykot etmişti. Son olarak TBMM, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menülerinden kaldırmıştı. Coca-Cola İçecek AŞ 590 milyon 793 bin TL’lik yatırımı karşılığında teşvik almıştı.

SARIKLILAR COCA COLA SATIYOR DİYE DÖNERCİYİ BASMIŞTI

Sosyal medyada yayılan bir videoda sarıklı cübbeli bir grup Coca Cola satıyor diye dönerci dükkanını basmıştı.

İşletme sahibi ise “Baba sen buraya kola satıyorum diye gelmeyeceksen zaten gelme. Senin gelmen önemli değil" demişti.

İŞTE MEKKE'DEKİ İSRAİL MARKALI ÜRÜNLER: