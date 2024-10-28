İsrail'in 388 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bini aştı

Kaynak: AA
İsrail'in 388 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bini aştı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 96 artarak 43 bin 20'ye yükseldi. Son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 96 kişi öldü, 277 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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