İsrail'in 40 yeni askeri noktası ifşa edildi

Ortadoğu'nun gergin coğrafyasında, İsrail'in askeri stratejileri yeni bir boyut kazanıyor. ABD merkezli NBC televizyonunun uydu görüntüleri ve sosyal medya videolarını analiz ederek ortaya çıkardığı çarpıcı rapor, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze, Lübnan ve Suriye'de kurduğu geniş kapsamlı askeri ağa ışık tutuyor. Kurulan ağ, sadece çatışma bölgelerinde değil, aynı zamanda uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş tampon bölgelerde de varlık gösteriyor. Yayımlanan rapora göre İsrail'in komşu ülkelerde "tampon bölgeler" oluşturarak "potansiyel tehlikeleri sınırlarından uzaklaştırma çabası" olarak nitelendiriliyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 40 YENİ ASKERİ ÜS

Analizler, Gazze Şeridi'nde en az 40 yeni İsrail askeri karakolu ve üssü bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu noktaların bir kısmı, askerî birliklerin konuşlandığı ve lojistik destek sağlanan depoları da içeriyor. Rapora göre, Gazze'nin kuzeyinde iç göçmenler için kurulan yüzlerce çadır, yerlerinden kaldırılarak yerine yeni bir askeri üs inşa edildi.

Bu hamle, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kalıcı bir askeri varlık oluşturma niyetinde olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Ayrıca, Han Yunus ile Refah arasında oluşturulan ve yer yer birkaç kilometre genişliğe ulaşan on dört kilometrelik Morag Koridoru'nun, ateşkes görüşmelerini olumsuz etkileyen önemli bir engel olduğu belirtiliyor. İsrail'in bu koridoru inşa etme amacı, "Gazze Şeridi'ni ikiye bölerek kontrolünü artırmak" olarak yorumlanıyor.

LÜBNAN VE SURİYE'DEKİ VARLIK GENİŞLİYOR

İsrail'in askeri varlığı sadece Gazze ile sınırlı değil. Rapora göre, Lübnan sınırında, Şubat ayındaki ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail askerleri beş tepe noktada konuşlanmış durumda. Bu karakolların, ağaçlar kesilerek patlamalara karşı güçlendirildiği ve genişletildiği görülüyor.IDF sözcüsü bu karakolların "geçici" olduğunu belirtse de askerlerin ne zaman çekileceği konusunda net bir tarih vermiyor.

Suriye'de ise durum daha farklı. 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra oluşturulan tampon bölgede altı yeni karakol inşa eden İsrail, ayrıca otuz altı kilometrelik bir siper kazarak bölgedeki varlığını pekiştiriyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Güney Suriye'nin askerden arındırılmasını sağlamak" gerekçesiyle bu adımı attığı belirtiliyor.

UZUN VADELİ GÜVENLİK Mİ, YENİ BİR RİSK Mİ?

İsrailli Bakan Katz söz konusu "tampon koridorların" İsrail'in güvenliğini artıracağını ve yerleşim yerlerini "koruyacağını" savunuyor. Yaptığı açıklamada "Geçmişin aksine, İsrail Savunma Kuvvetleri temizlenen ve ele geçirilen bu bölgeleri boşaltmayacak," diyen Katz, bu bölgelerin tampon görevi göreceğini ifade ediyor. Ancak bu strateji, eleştirileri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, İsrail'in bu genişleme politikasıyla daha büyük bir alanı kontrol etmek zorunda kalacağına ve böylelikle askeri karakolların kendilerinin hedef haline gelmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor. İsrail'in bu adımları, bölgedeki dengeleri kökten değiştirebilecek ve gelecekte daha büyük çatışmalara yol açabilecek potansiyel bir risk olarak değerlendiriliyor.