İsrail'in abluka altına aldığı Gazze’de can kaybı artıyor

Kaynak: DHA
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze’de can kaybı artıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 484'e çıktı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 484'e, yaralı sayısının da 108 bin 90'a yükseldiği duyuruldu.

gazze.webpFilistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 449 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 484'e, yaralı sayısının da 108 bin 90'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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