Gazze'deki ablukayı aşmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda bulunan 3 Türk milletvekili İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. İsrail'den sınır dışı edilen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu çok sayıda kişi İsrail güçlerince alıkonulmuştu.

Ketziot Cezaevi'nde tutulan milletvekilleri Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.