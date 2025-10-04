İsrail’in alıkoyduğu Türkler yurda döndü: Sumud Filosu ile Gazze'ye gidiyorlardı

İsrail tarafından alıkonulduktan sonra sınır dışı edilen 36'si Türk 137 aktivisti taşıyan THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

THY uçağında Türkler dışında farklı milletlerden aktivistler de bulunuyor. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da tahliye uçağıyla İstanbul'a indi.

Türk aktivistler ailelerine kavuşmak için beklerken, yabancı aktivistler sağlık kontrolünden sonra kendi ülkelerine ulaştırılacak.

Türkiye'den katılan aktivistlerle birlikte İsrail'de alıkonulan 400'den fazla aktivist, Gazze'ye ulaşmak için 47 gemiyle yola çıkmış ve İsrail ablukasını aşmak için günlerce seyahat etmişti.

Bazı gemilere İHA'larla saldırılar yapıldı, bu sebeple Gazze açıklarına 44 gemi varabildi.

İsrail, Gazze'ye yaklaşan gemilere müdahale ederek 44 gemiyi Aşdod limanına çekti ve aktivistleri alıkoydu. Aktivistler, İsrail'de 3 gün alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi.

Ancak Mikeno gemisi İsrail ablukasını aşarak Gazze kıyılarına varmayı başarmıştı. Buna rağmen karaya varamamıştı.