İsrail’in alıkoyduğu Türklerin ne zaman döneceği belli oldu: Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Gazze’de İsrail’in ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filsou’ndaki teknelere İsrail güçleri operasyon düzenlenmişti. Filodaki tüm teknelere düzenlenen baskında 200’ün üzerinde aktivist alıkonmuştu.

Alıkonan aktivistler arasında 36 Türk vatandaşı da bulunuyordu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in baskını sonrası yaptığı açıklamada alıkonan Türkler için girişimlerin başladığını duyurmuştu.

Bakanlık bugün yaptığı açıklamada ise Türklerin yurda ne zaman geleceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli “Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir.” İfadelerini kullandı.

UÇAKTA BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLARI DA OLACAK

Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan diğer Türk vatandaşlarının da resmi işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye dönebilmeleri için gerekli diplomatik ve lojistik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Sözcü Keçeli, Türkiye'ye dönecek olan özel uçakta, filoda yer alan üçüncü ülke vatandaşlarının da bulunmasının planlandığını sözlerine ekledi. Bu durum, Türkiye'nin operasyonun uluslararası boyutunda da rol üstlendiğini gösteriyor.