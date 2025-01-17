İsrail'in, ateşkes anlaşması yapıldığının duyurulmasından bu yana Gazze'deki saldırılarda 101 Filistinli daha öldü

Kaynak: ANKA
İsrail'in, ateşkes anlaşması yapıldığının duyurulmasından bu yana Gazze'deki saldırılarda 101 Filistinli daha öldü

Gazze'de 10 Ocak Pazar günü başlaması planlanan ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 27 çocuk ve 31 kadının da bulunduğu en az 101 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de 10 Ocak Pazar günü başlaması planlanan ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 27 çocuk ve 31 kadının da bulunduğu en az 101 Filistinli hayatını kaybetti.

Katar merkezli Al Jazeera’nın Gazze’deki yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, 19 Ocak Pazar günü başlaması planlanan ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından da İsrail'in saldırıları devam etti.

Ateşkes anlaşmasının duyurulmasından sonra İsrail, Gazze’nin merkezi, Han Yunus bölgesi ve kuzeydeki Cebaliye bölgelerine dün ve bugün çok sayıda saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze’de saldırıları sonucunda aralarında 27 çocuk ve 31 kadının da bulunduğu en az 101 Filistinli hayatını kaybetti.

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