İsrail'in Batı Şeria'da zulmü sürüyor! Bombaladığı evde 4 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
İsrail'in Batı Şeria'da zulmü sürüyor! Bombaladığı evde 4 kişi yaşamını yitirdi

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bombaladığı evde 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.

İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, bombalanan evde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail askerlerinin ölenlerin cenazelerini alıkoyduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 966'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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