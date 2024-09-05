İsrail'in, Batı Şeria'daki "geniş çaplı" saldırılarında şu ana kadar 39 Filistinli öldü

Kaynak: AA
İsrail'in, Batı Şeria'daki "geniş çaplı" saldırılarında şu ana kadar 39 Filistinli öldü

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 39 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Yaz Kampları" adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair bilgi verildi.

Buna göre 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı. Ölenlerden 8'inin çocuk, 2'sinin de yaşlı olduğu kaydedildi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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