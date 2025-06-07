İsrail’in belgeleri ele geçirildi! Ortalığı birbirine katacak iddia

İran güvenlik kaynakları, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projelerle ilgili binlerce gizli belgeyi içeren kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiğini ve bu belgelerin güvenli şekilde İran'a getirildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan üst düzey güvenlik yetkilileri, söz konusu belgelerin İsrail'in nükleer tesislerine ve stratejik projelerine dair son derece hassas bilgiler içerdiğini açıkladı. Kaynaklar, operasyonun yakın geçmişte başarıyla tamamlandığını fakat elde edilen belgelerin hacminin büyük olması nedeniyle analiz sürecinin zaman aldığını belirtti.

Yetkililer, binlerce belge arasında hem yazılı materyallerin hem de görsel unsurların bulunduğunu, fotoğraf ve video içeriklerine yönelik teknik incelemelerin halen sürdüğünü bildirdi. Belgelerin tamamının İran'a ulaştırılmasının ardından kamuoyuna bilgi verildiği vurgulandı.

İSRAİL'DEN İRAN BAĞLANTILI GÖZALTILAR

Bu gelişmeyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir başka olayda, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve polis, 17 gün önce İran'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle 24 yaşındaki Roy Mizrahi ve Almog Atias isimli iki kişiyi gözaltına aldıklarını açıklamıştı. Soruşturmanın detayları paylaşılmasa da, gözaltıların İran'a bilgi sızdırma şüphesiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

İranlı yetkililer, ele geçirilen belgelerin sadece sayıca değil içerik olarak da "olağanüstü önemde" olduğunu ve bu bilgilerin İsrail'in nükleer altyapısına ilişkin uluslararası düzeyde yankı uyandırabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Belgelerle ilgili daha fazla bilginin analiz süreci tamamlandıkça paylaşılacağı bildirildi.