İsrail'in Ben Gurion Havalimanı sessizliğe büründü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nı da etkiledi. Saldırıların başlamasıyla birlikte havalimanından yapılan çift yönlü uçuşlar yüzde 80 oranında azaldı.

KAYNAK: AA
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı sessizliğe büründü

Yabancı havayolu şirketleri, saldırılar ve sigorta primlerinin yükselmesi nedeniyle uçuşlarını iptal etti. İsrailli havayolu şirketleri ise sadece bazı destinasyonlara uçabildi. Yaklaşık 50 havayolu şirketi, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e gidiş-dönüş tüm tarifeli uçuşlarını durdurdu.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanından yapılan çift yönlü uçuşların yüzde 80 oranında azaldığı belirtildi.

Uçuş takip kaynaklarından olan Secret Flights sitesine göre, daha önce günlük 500 olan uçuş sayısı saldırıların başlamasıyla birlikte günlük ortalama 100 uçuşa geriledi.

Bu uçuşların büyük bir kısmı üç İsrailli havayolu şirketi El Al, Arkia ve Israir tarafından gerçekleştirildi. Yabancı havayolu şirketlerinin çoğu ise Gazze'deki saldırılar ve havayolu şirketlerinin sigorta primlerinin aşırı derecede yükselmesi nedeniyle uçuşlarını iptal etti.

İsrailli havayolu şirketleri ise devlete ait Inbal Insurance Company tarafından sigortalı oldukları için uçmaya devam etti.

Ancak İsrail havayolu şirketleri tüm destinasyonlara uçmuyor ve örneğin El Al da bu süreçte Dublin, Marsilya, İstanbul, Şarm Eş-Şeyh ve Tokyo'ya olan tüm uçuşlarını durdurdu.

Siteye göre, yaklaşık 50 havayolu şirketi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e gidiş-dönüş tüm tarifeli uçuşlarını iptal etti.

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