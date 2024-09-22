İsrail’in Beyrut saldırısında can kaybı 45 oldu

Kaynak: İHA
İsrail’in Beyrut saldırısında can kaybı 45 oldu

İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve bazı cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Beyrut saldırısında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Ayrıca Hizbullah'ın Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından Ahmed Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtilmişti.

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