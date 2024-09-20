İsrail'in çağrı cihazlarını bombaya dönüştüren operasyonu

Gerçekten inanılmaz, değil mi? Yani düşünün, bugüne kadar pek çoğumuz için cep telefonları, çağrı cihazları, sadece bir iletişim aracıydı. Bir gün uyandığınızda, elinizdeki bu basit teknolojik aletlerin birer ölüm makinesine dönüşebileceği aklınıza gelir miydi? İşte İsrail’in Hizbullah’a karşı gerçekleştirdiği saldırı tam olarak bunu başardı. Siber savaşların ne kadar sofistike ve sinsi olabileceğini gözler önüne serdi. Ve sanırım anlatacaklarım sizi de en az benim kadar etkileyecek.

Şimdi, şöyle bir düşünelim. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yıllardır sürüyor, bu yeni bir şey değil. Ama İsrail’in bu kez başvurduğu yöntem, gerçekten alışılmışın çok dışında. İsrail, Hizbullah’a karşı savaşırken, klasik silahların ötesine geçti ve siber teknolojileri kullanarak savaşın kurallarını yeniden yazdı. Bu defa hedef, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarıydı. Evet, doğru duydunuz! Hani şu bir zamanlar bizim de kullandığımız, kısa mesaj almamızı sağlayan o basit cihazlar. Mossad, çağrı cihazlarını ölümcül bir tuzağa dönüştürmeyi başardı.

Şimdi, biraz daha derinlemesine bakalım olaya. Sky News Arabia’nın haberine göre, İsrail’in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, bu saldırıyı gerçekleştirmek için oldukça sofistike bir plan geliştirmiş. Mossad, Hizbullah’ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarını, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce ele geçirdi. Ve olayın akıl almaz kısmı başlıyor. Mossad, cihazların bataryalarına nitrogliserin bileşiği enjekte etti. Nitrogliserin bileşiği normalde zararsız gibi görünüyor. Oda sıcaklığında beyaz kristal formunda bulunuyor. Ama ısındığında, yani sıcaklık 210 dereceye ulaştığında, patlayıcı bir güce sahip oluyor. Düşünün, o basit küçük çağrı cihazınız, bir anda elinizde patlayan bir bomba haline gelebilir.

Olay burada bitmiyor. İsrail, sadece cihazların içine patlayıcı yerleştirmekle kalmadı, aynı zamanda çağrı cihazlarını uzaktan kontrol edebilmek için bir mekanizma da geliştirdi. Yani Mossad, uzaktan bir sinyal göndererek cihazların bataryalarını aşırı ısıttı ve bu da patlamalarla sonuçlandı. Ne kadar korkunç olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Binlerce insan yaralandı, birçok kişi hayatını kaybetti. Ve bunların hepsi, sıradan bir çağrı cihazı kullanırken yaşandı. Gerçekten de akıl almaz bir durum.

Şimdi, şunu merak edebilirsiniz: Peki, Hizbullah bu saldırıyı nasıl fark etmedi? Aslında, saldırının hazırlıkları aylar öncesine dayanıyor. İsrail, bu çağrı cihazlarına daha önceden 20 gram ağırlığında patlayıcı madde yerleştirmiş. Hizbullah, Şubat ayından beri bu cihazları kullanıyordu, ama cihazlardaki değişimi fark edemediler. Düşünün, aylarca elinizde taşıdığınız cihaz aslında bir bomba ve sizin haberiniz bile yok. Mossad, operasyonu o kadar ustalıkla yürüttü ki, Hizbullah’ın şüphelenmesine fırsat bile vermediler.

Tabii, olay sadece Sky News Arabia’nın haberlerine dayanarak anlatılan bir hikâye değil. ABD medyasında da saldırının ayrıntılarına yönelik farklı iddialar ortaya atıldı. Mesela, Al-Monitor’un haberine göre, İsrail’in saldırı planını fark eden iki Hizbullah mensubu varmış. Ancak iki kişiden biri, İsrail tarafından etkisiz hale getirilmiş. Diğerinin ise Hizbullah yönetimini uyarmasından endişe eden İsrail, cihazları planlanandan daha erken patlatmış. Yani her şey tam bir zamanlama meselesiymiş. Eğer o kişi Hizbullah yönetimine ulaşmayı başarsaydı, belki de saldırı önlenebilirdi.

Ama tabii ki, sadece bir iddia. Reuters’a konuşan başka bir kaynağa göre ise, saldırının planı daha farklı gelişmiş. Kaynağa göre, Mossad, cihazları daha üretim aşamasındayken değiştirmiş. Yani cihazların içerisine kod ile aktive edilen bir kart yerleştirilmiş ve patlayıcıyı harekete geçiren mekanizma olarak kullanılmış. Üstelik patlayıcılar o kadar küçükmüş ki, herhangi bir güvenlik kontrolünde fark edilmemiş. Reuters’a konuşan başka bir güvenlik kaynağı ise, yeni çağrı cihazlarının içine sadece üç gram patlayıcı yerleştirildiğini söylemiş. Yani, bu kadar küçük bir patlayıcı, Hizbullah tarafından aylarca fark edilememiş.

Saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili farklı görüşler olsa da, kesin olan bir şey var: Bu olay, İsrail’in siber savaşta ne kadar ileri gidebildiğini gösteriyor. Düşünsenize, bir çağrı cihazı gibi sıradan bir teknolojik cihazı bir ölüm makinesine dönüştürebilmek, gerçekten de hayal gücünün ötesinde bir şey. İsrail, bu saldırıyla hem Hizbullah’a büyük bir darbe vurdu hem de dünya genelinde siber saldırıların ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Olayın ardından, siber savaşların geleceği hakkında daha fazla düşünmek gerekiyor. Günümüzde savaşlar artık sadece cephede silahlarla yapılmıyor. Teknoloji savaşların en önemli parçası haline geldi. Bugün bir ülkenin ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, siber saldırılara karşı yeterince korunaklı değilse, her an büyük bir tehdit altında olabilir. İsrail’in Hizbullah’a karşı gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırısı da, tam olarak bunu kanıtlıyor. Siber savaşların ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Peki, bundan sonra ne olacak? Hizbullah bu saldırının ardından nasıl bir karşılık verecek? İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim daha da tırmanacak mı? Soruların cevaplarını elbette zaman gösterecek. Ancak şu bir gerçek ki, bu saldırı, modern savaşların nasıl bir evrim geçirdiğini anlamamız açısından son derece önemli bir olay. İsrail, saldırıyla sadece Hizbullah’ı değil, dünya genelindeki tüm devletleri de uyardı: Teknoloji artık sadece bir araç değil, aynı zamanda bir silah!

Gördüğümüz gibi, bugünün savaşları sadece askerlerin cephede çarpıştığı savaşlar değil. Artık en büyük tehditler, belki de hiç görmediğimiz, fark etmediğimiz yerlerden gelebiliyor. Elinizdeki basit bir cihaz, bir anda bir bomba haline dönüşebilir. Dolayısıyla siber güvenlik ve teknolojiye olan hakimiyet, geleceğin savaşlarında en önemli faktörlerden biri haline geliyor.

Bu noktada İsrail’in neden böyle bir saldırı yöntemi seçtiğini anlamaya çalışalım. Mossad’ın stratejisi sadece fiziki bir yıkım değil, aynı zamanda psikolojik bir etki yaratmayı da hedefliyordu. Hizbullah üyeleri, artık ellerindeki her cihazdan şüphelenmek zorunda kalacaklar. Herhangi bir teknolojik cihazın, bir anda patlayabileceği gerçeğiyle yaşamaya mecbur bırakılacaklar. Bu da Hizbullah’ın iç yapısında ciddi bir güvensizlik yaratabilir. Üyeler arasında korku ve panik yayılabilir. Yani saldırı sadece fiziki bir zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda Hizbullah’ın operasyonel gücünü de zayıflatma potansiyeline sahip oldu.

Tabii ki, olayın daha geniş bir perspektiften de değerlendirilmesi gerekiyor. İsrail, bu tür bir saldırıyla sadece Hizbullah’a değil, diğer düşmanlarına da bir mesaj verdi. "Biz sadece silahlı kuvvetlerimizle değil, teknolojik üstünlüğümüzle de sizi alt edebiliriz" mesajı. Teknolojiyi bu kadar ustalıkla kullanabilen bir ülke, savaşın kurallarını yeniden yazabilir.

Sizce bundan sonra ne olacak? İsrail ve Hizbullah arasındaki teknoloji odaklı savaş, diğer ülkeler için de bir ders niteliği taşımıyor mu? Siber savaşlar, önümüzdeki yıllarda ne kadar yaygınlaşacak? Teknoloji, savaşların kaderini belirlemede nasıl bir rol oynayacak? Sorularının cevaplarını bulmak, belki de gelecekteki dünya düzenini anlamamız açısından son derece kritik. Çünkü artık savaşlar, sadece cephede değil, her yerde olabilir.