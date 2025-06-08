İsrail'in çok gizli belgeleri deşifre oldu! İran'dan tüm dünyayı şaşırtan açıklama

İran devlet medyası, dün İran istihbarat kurumlarının İsrail'e ait çok sayıda hassas belge ele geçirdiğini açıklamıştı.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip de bugün İran devlet televizyonuna gerçekleştirdiği konuşmada, Tahran'ın elde ettiği hassas İsrail belgelerinin yakında açıklanacağını söyledi.

Bu belgelerin, İsrail'in nükleer tesisleri, ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkileri ve savunma kabiliyetleriyle ilgili olduğunu belirten Hatip, “Bu hazinenin transferi zaman aldı ve ciddi güvenlik önlemleri gerektirdi. Elbette transferin nasıl yapıldığı gizli kalacak, ancak belgeler yakında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

İSRAİL'DEN SES YOK

İsrail konuyla ilgili sessizliğini korurken, İsrail’in bu bilgi ihlalinin, geçen yıl ülkedeki bir nükleer araştırma merkezinin siber saldırıya uğramasıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.