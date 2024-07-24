İsrail'in derinlerine adım adım ilerliyorlar. Görüntüleri yayımladılar

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait "Ramat David" askeri hava üssünün insansız hava aracı (İHA) ile görüntülerini yayımladı.

Video Hizbullah’ın Telegram hesabında yayınlandı. Görüntülerin 23 Temmuz’da çekildiği ve 9 dakikalık olduğu görüldü.

Videodaki görüntülerin İsrail'in kuzeyinde sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Ramat David üssüne ait olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait askeri üsler, askeri kargo uçakları, kalkış pistleri, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri, yakıt depoları, helikopterler ve stratejik askeri noktalar görülüyor.

İSRAİL LÜBNAN HİZBULLAH'I İLE ÇATIŞIYOR

Öte yandan Hizbullah daha önce İsrail’in kuzey bölgesinden video yayınlamıştı.

İsrail Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırıyor. Aynı zamanda İsrail kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim devam ediyor.