İsrail’in dış ticaret açığı 2.87 milyar dolara yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail’in dış ticaret açığı 2.87 milyar dolara yükseldi

İsrail’in dış ticaret açığı 2025 yılının Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarak 2.87 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında bu açık 2.48 milyar dolar seviyesindeydi. Açığın büyümesinde, ithalatın ihracattan daha hızlı artması etkili oldu.

Toplam ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 6.5 oranında artarak 8.32 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişin temelinde yatırım mallarındaki yüzde 14.8’lik artış, tüketim mallarındaki yüzde 8.6’lık artış ve hammaddelerdeki yüzde 10.1’lik artış yer aldı. Ancak yakıt ithalatında yüzde 6.5 oranında düşüş görüldü.

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İhracat tarafında ise daha ılımlı bir artış yaşandı. Mart ayında toplam ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 artışla 5.45 milyar dolara çıktı. Bu artışta işlenmiş elmas satışlarındaki yüzde 5.3’lük ve elmas dışı imalat, madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerindeki yüzde 3.3’lük artış etkili oldu.

Ekonomistler, ithalat ve ihracat arasındaki büyüme farkının önümüzdeki aylarda da dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

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