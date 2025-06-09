İsrail'in el koyduğu yardım gemisi hakkında flaş gelişme!

Ablukayı kırıp Gazze'ye yardım götürmek için Sicilya'dan 2'si Türk 12 aktivistle birlikte yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu baskın düzenledi. Tunus ve Cezayir'den binlerce kişi Gazze'ye doğru yola çıktı.
MADLEEN GEMİSİ AŞDOD LİMANI'NA GETİRİLDİ
Gazzeli sivillere insani yardım götürmeyi amaçlayan Madleen adlı gemi, İsrail işgal güçleri tarafından açık denizde durdurularak alıkonuldu. Silahsız yolcular gözaltına alınarak İsrail’e götürüldü. İsrail'in el koyduğu Madleen Gemisi Aşdod Limanı'na getirildi.