İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı'ndan beklenmedik Gazze çıkışı: "Bu bir savaş suçudur"

Kaynak: AA
İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı'ndan beklenmedik Gazze çıkışı: "Bu bir savaş suçudur"

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moshe Yaalon, Gazze Şeridi'nin Filistinlilerden boşaltılıp evlerinin yıkılmasının ve halkı bölgeden zorla göç ettirmek hedefiyle aç bırakmanın savaş suçu olduğunu belirtti.

Yaalon, X platformundan İsrail güvenlik kurumlarının başında bulunan yetkililere hitaben bir mesaj paylaştı.

Yaalon mesajında, "Ayırmaksızın bütün halkı evlerinden tahliye etmek, evlerini sistematik olarak yıkmak ve onları gönüllü göç amacıyla insani şehir gibi küçük bir alanda toplamak, tüm bunlar uluslararası hukuka göre bir dizi savaş suçudur." ifadesini kullandı.

"Halkın gönüllü göç hedefiyle aç bırakılması bu bir savaş suçudur ayrıca ahlaki değerlerimizle de çelişen bir eylemdir." diyen Yaalon, "ateş açmak ve hayati tehlike olmaksızın öldürmenin" de bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

Gazze'deki esirlerin terk edilmesinin bir ahlaki suç olduğunu ancak hukuken savaş suçu çatısı altında toplanmayacağını ifade eden Yaalon, "çünkü hükümetin vatandaşlarından ve askerlerinden yönetimde kalmak amacıyla vazgeçeceğini kimsenin hayal dahi edemediğini" vurguladı.

Askerlere seslenen Yaalon, "Seçilmiş siyasi sınıfa saygı ve nezaketle davranmanız, aynı zamanda üzerinde siyah bayrak dalgalanan açıkça yasadışı bir emre itaat etmemeniz öğretildi." diyerek ülkenin bir ikilemde olma noktasını çoktan aştığını ve ülkeyi bu yozlaşmış hükümetten kurtarmak görevinin de vatandaşların elinde olduğunu kaydetti.

Askerlerin ve güvenlik görevlilerinin işlerini akıllıca yapmaları tavsiyesinde bulunan Yaalon, "emirler sizi hayatınızın geri kalanında peşinizi bırakmayacak ve halkımızın ve ülkemizin itibarını zedeleyecek eylemlerde bulunmaya zorlamasın." uyarısında bulundu.

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