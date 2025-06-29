İsrail'in Evin Cezaevi saldırısında 71 kişi öldü

Kaynak: AA
İsrail'in Evin Cezaevi saldırısında 71 kişi öldü

İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevi'ne saldırısında 71 kişinin öldüğü duyuruldu.

İsrail'in 23 Haziran'da Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail'in 23 Haziran'da Evin Cezaevine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi veren Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da "siyasi" mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi, 23 Haziran'da İsrail tarafından dronla hedef alınmıştı.

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