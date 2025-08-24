İsrail'in Gazze işgal planını devreye sokmasından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 63'e yükseldi

Birleşmiş Milletler’in (BM) "kıtlık" ilan ettiği Gazze’de yaklaşık 500 bin kişinin “felaket” düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail’in 21-22 Ağustos'ta başlattığı Gazze kentini işgal operasyonunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi.

İsrail güçlerinin dün erken saatlerde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asdaa bölgesinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlara açtığı topçu ateşi sonucu 6'sı çocuk 16 kişinin öldüğü, insani yardım arayan en az 22 Filistinlinin de yine İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in Gazze kentini işgal operasyonuna başlamasından bu yana öldürülen Filistinli sayısının en az 63 olduğu belirtildi.

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu, dün İsrail tanklarının Gazze’nin Sabra mahallesine ilerlediğini gösteren görüntüler elde etti. Bu görüntülerde, ordunun bölgedeki kara harekatının genişlediği yer aldı.

Batı medyasına konuşan İsrail kaynakları, İsrail ordusu içinde Gazze operasyonunun bir yıl veya daha fazla süreceğine dair askeri tahminler olduğunu bildirdi.

BM'NİN "KITLIK" İLAN ETTİĞİ GAZZE'DE AÇLIK NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 281’E ULAŞTI

Birleşmiş Milletlerin (BM), 22 Ağustos Cuma resmen "kıtlık" ilan ettiği Gazze’de yaklaşık 500 bin kişinin “felaket” seviyesinde açlıkla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, “Açlığın kasıtlı olarak yaratılmasının, sağlık sektörünün ve diğer sektörlerin sistematik olarak yok edilmesi, toplu katliamlar ve nesilleri yok etme politikası da dahil olmak üzere soykırımın bir parçası olduğunu vurgulamak istiyoruz” denildi.

Filistinli sağlık yetkilileri dün, 2'si çocuk 8 Filistinlinin daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başlamasından bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Bursh, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Kıtlık, sivillerin bedenlerini sessizce tahrip ediyor, çocukların yaşam hakkını ellerinden alıyor ve çadırları ve hastaneleri günlük trajedi sahnelerine dönüştürüyor” dedi.

“GAZZE’DE 641 BİN KİŞİ, EYLÜL AYI SONUNDA KADAR KITLIK YAŞAYACAK”

Küresel bir açlık izleme sistemi olan Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırma (IPC) sistemi, “Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık dörtte biri olan 514 bin kişinin kıtlık yaşadığını ve bu sayının eylül ayı sonuna kadar 641 bine çıkacağını” duyurdu.

GHF’NİN YARDIM DAĞITIMINDA 2 BİN 76'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail ve ABD'nin desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla tek taraflı bir yardım dağıtım mekanizması uyguluyor. Bu düzenleme, BM ve büyük yardım kuruluşları tarafından meşru olmadığı ve bağımsızlık ve tarafsızlık gibi insani ilkelere uymadığı gerekçesiyle reddedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, GHF planının başlatılmasından bu yana yardım arayan 2 bin 76'dan fazla Filistinli öldürüldü ve 15 bin 300'den fazla kişi yaralandı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarının ardından Gazze'de 62 bin 600'den fazla Filistinliyi öldürdü.

KATZ: "İSRAİL ORDUSU, İSRAİL'İN BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA GÖRE SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR”

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze'nin işgali ve savaşın genişletilmesi konusunda İsrail hükümeti içinde anlaşmazlıklar yaşandığı yönündeki haberlerin ardından siyasi liderliğin orduya desteğini ve aralarındaki işbirliğini yineledi.

Katz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun Hamas'ı yenmek, tüm tutukluları serbest bırakmak ve savaşı İsrail'in belirlediği şartlara göre sonlandırmak için tüm gücüyle çalıştığını" belirtti.