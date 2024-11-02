İsrail'in Gazze'de 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de 183 gazeteciyi öldürdüğü belirtildi. Bu durumun, dünya genelinde her yıl öldürülen gazeteci sayısının yaklaşık iki katı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağı ifade edilerek, uluslararası topluma gazeteci katillerinden hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması gerektiğini söyledi. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise 2013'ten bu yana dünya çapında 900 gazetecinin öldürüldüğünü, bunun yılda ortalama 82 gazeteciye denk geldiğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.