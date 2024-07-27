İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki saldırılarında 54 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki okula düzenlenen saldırıda 15'i çocuk ve 8'i kadın, 31 can kaybının olduğu, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı ise Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde sabah düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin öldüğünü ve 89 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde çok sayıda sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı vurgulandı.