İsrail'in Gazze'nin farklı kentlerine yaptığı saldırılarda 24 kişi öldü

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'nin farklı kentlerine yaptığı saldırılarda 24 kişi öldü

İsrail ordusunun, dün sabahtan beri, kuzeydeki Gazze ile güneydeki Han Yunus kentlerine yaptığı saldırılarda aralarında bebek, kadın ve çocukların bulunduğu 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal'ın yaptığı bir yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus'un batısındaki En-Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenledi.

Basal, Gazze şehrindeki eş-Şati Mülteci Kampı’nda 8, Tuffah mahallesinde de 4 Filistinlinin İsrail savaş uçaklarınca yapılan saldırıda hayatını kaybettiğini ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, güneydeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Basal, aralarında bir bebek ile bir kadın ve çocukların yer aldığı 12 Filistinlinin yaşamını hayatını kaydetti.

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