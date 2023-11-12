İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

Gazze'deki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesinde bir evi bombaladı.

Filistinli "En-Neccar" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin Filistin resmi makamlarından veya İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar, 3 bin 27’sini ise kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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