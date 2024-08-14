İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Gazze kentinde düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Şeyh Nasır Mahallesi'nde bulunan El-Avayida bölgesinde Uveyda, Ebu Hadid ve Ebu Şahma ailelerine ait evleri bombaladığı belirtildi. Enkaz altından 8 kişinin naaşı çıkarıldı ve 31 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sivil Savunma Birimi'nden yapılan bir diğer açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusunda Yasin ailesine ait evi hedef aldı. Bu saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Muin semtinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli yaşamını yitirdi ve 92 bin 294 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere sivil altyapı büyük ölçüde zarar gördü.

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