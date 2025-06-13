İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto ediliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto ediliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Gölbaşı Ulu Cami önünde cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Vakkas Atalay, Filistin'de yaşanan katliamların, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan bir trajediye dönüştüğünü belirtti.

Atalay, "Masum sivillerin hedef alındığı, kadınların, çocukların ve yaşlıların hunharca katledildiği bu zulmü en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu trajik tablo, uluslararası kamuoyunun ve insan hakları savunucularının vicdanında derin yaralar açmaktadır. Bu basın açıklamasıyla, katil İsrail'e lanet, özgürlük ve hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek duygularımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteri, edilen duanın ardından sona erdi.

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