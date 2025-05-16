İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Diyanet'ten tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in zalimce saldırılarının insanlık vicdanında derin yaralar açmaya devam ettiğini belirterek, "Tüm insanlığa karşı işlenmiş bu saldırılara karşı uluslararası toplumun artık sorumluluk alarak adaletin tesisi ve temel insan haklarının korunması için derhal harekete geçmesi elzem hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'nin kuzeyinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivilleri bir kez daha hedef alarak 100'den fazla Filistinliyi katlettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: