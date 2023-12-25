İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 674'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları sebebiyle hizmet dışı kaldığını belirtti.

Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle can kaybının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine vurgu yaparak, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini belirtti.

EKİPLERİMİZ HER İHBARA ULAŞAMIYOR"

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Hancel, Filistin'in Sesi Radyosu'na İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında açıklamada bulundu.

Hancel, başta Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgeleri olmak üzere günlük onlarca can kaybı ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak Filistin Kızılay ekiplerinin, İsrail'in obüs ve hava saldırılarını sürdürdüğü için saha koşullarının tehlikeli olması sebebiyle bu kişilere ulaşamadığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarıyla 310 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Hancel, 99 sağlık çalışanının İsrail güçlerince alıkonulduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının 8'inin Cibaliya'daki ambulans merkezinden olduğunu ve 5 gündür kendilerinden haber alınamadığını ifade etti.

Hancel, Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Müdürü'nün de 35 gün önce İsrail ordusunca alıkonulduğunu ve şu ana kadar hakkında herhangi bir bilgi elde edemediklerini bildirdi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü, İsrail ordusunun, 102 ambulansı hedef aldığını ve 59 araca da zarar verdiğini söyledi.