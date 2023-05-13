İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında salı gününden bu yana 15 bina yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik salı gününden bu yana devam eden hava saldırılarında yaklaşık 15 bina yıkıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında salı gününden bu yana 15 bina yıkıldı

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'deki Şifa Hastanesinde basın toplantısı düzenledi.

Maruf, "Şu ana kadar işgal güçleri 15 binayı yıktı. Toplam 51 konut tamamen yıkılırken, 49'u oturulamaz durumda olmak üzere 940 konut da hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırıların sonucunda konut sektöründeki kayıpların ilk tahminlere göre yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu aktaran Maruf, tarım sektörünün, bin tondan fazla tarım ürününün ihracatının engellenmesi, avlanmanın durdurulması ve tarım arazilerinin bombalanması sonucu 3 milyon doları aşan bir zarara uğradığını kaydetti.

Maruf, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde beş gündür sınır kapılarını kapatmaya devam ederek ihtiyaç, mal ve ilaçların girişini engellemesini ve hastaların tedavi için Batı Şeria hastanelerine gitmesine engel olmasını" kınadı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beşinci gününde devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının bugün vurduğu 4 ev daha yerle bir olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

(AA)

aa-20230513-31127032-31127019-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilari.jpg

aa-20230513-31127032-31127022-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilari.jpg

aa-20230513-31127032-31127024-israilin-gazzeye-yonelik-saldirilari.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Şenol Güneş'ten yabancı sınırı hakkında flaş açıklama! 'Asıl sorunu kaçırıyorsunuz'
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken seçmen nelere dikkat etmelidir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Son Haberler
Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 ölü Güncel
Afyonkarahisar’da piknik faciası: 4 ölü
Türk Dil Bayramı kutlu olsun Güncel
Türk Dil Bayramı kutlu olsun
Fatih Portakal sahte yazışmayı yapan hesabı buldu Güncel
Fatih Portakal sahte yazışmayı yapan hesabı buldu
Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde iki el bombası bulundu Güncel
Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde iki el bombası bulundu
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi. Bomba gelişme Spor
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi. Bomba gelişme
'Sattığın çadırların paraları nerede?' Zafer Arapkirli Kerem Kınık’ın peşini bırakmıyor Güncel
'Sattığın çadırların paraları nerede?' Zafer Arapkirli Kerem Kınık’ın peşini bırakmıyor
İdrar kaçıranlar için ameliyatsız çözüm ortaya çıktı Sağlık
İdrar kaçıranlar için ameliyatsız çözüm ortaya çıktı