İsrail’in Gazze’yi işgal planı ortaya çıktı: 100 bin asker ile saldıracaklar

İsrail ordusu, yaklaşık 100 bin askerle Gazze Kentine saldırma hazırlığında. İsrail medyasına göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bunun için bir plan hazırladı.

Plana göre Gazze kentinin topyüken işgal edilmesi için yaklaşık 100 bin asker seferber edilecek. Kentin önce kuşatılması sonra ele geçirilmesi hedefleniyor. Askerlere havadan da destek sağlanacak.

İsrail ordusunun topyekün harekat için haftalarca bekleyemeyeceği ve önümüzdeki günlerde Hamas üzerindeki baskıyı artırmak için askerlerin yeni bölgelere doğru ilerlemeye başlayacağı belirtiliyor.

GAZZE ŞERİDİ'Nİ BİZZAT GEZDİ

Zamir'in planının uygulanabilirliğini görebilmek için pazar günü Gazze Şeridi'ni ziyaret ettiği de açıklandı.

İsrail'in hedefindeki Gazze kentindeyse endişe hakim. Ordunun şimdiden saldırılarını artırdığı kentten kaçışlar başladı.

ATEŞKES ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Gazze'de ateşkes çabaları da sürüyor. İsrail ve Arap medyasına göre Hamas'a rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için yeni bir teklif sunuldu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sani, Kahire'de Mısır'ın ateşkes planını ele alacak.

İsrail'in topyekün Gazze işgali başlamadan önce Hamas'ın silah bırakması konusunda ikna edilmeye çalışacağı belirtiliyor. Üzerinde çalışılan plan İsrail'in Gazze'den aşamalı çekilmesine karşılık rehinelerin aşamalı serbest bırakılmasını öngörüyor.