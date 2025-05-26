İsrail’in Gazze’yi işgal planı ortaya çıktı: 2,3 milyon sivil evlerinden atılacak

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin yüzde 75'ini 2 ay içinde işgal etmeyi planladığı belirtildi.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze'de kara saldırılarını genişletmesinin ardından bölgeyi işgal planına ulaştı.

Bu plana göre, 2 ay içinde Gazze topraklarının yüzde 75'inin işgal edilmesi amaçlanıyor. İşgal edilen yerlerden zorla göç ettirilen Filistinlilerin Gazze'de 3 ayrı küçük bölgeye sıkıştırılması hedefleniyor.

Gazze'nin güneyindeki Filistinliler, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi, orta kesimindekiler Deyr el-Belah ile Nusayrat yakınlarında belirlenen bir alana ve kuzeyde yer alanlar ise Gazze kentindeki dar bölgelere sürülecek.

Bu işgal planı doğrultusunda 2,3 milyon Filistinli yaklaşık 365 kilometrekare yüzölçümüne sahip Gazze topraklarının yalnızca yüzde 25'ini kapsayan 3 ayrı dar bölgeye sıkıştırılacak.

İsrail ordusu, her ne kadar Gazze'nin yüzde 75'ini 2 ay içerisinde işgal etmeyi planlasa da şu anda zaten bölgenin yüzde 80'den fazlası işgal veya Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açan "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

Birleşmiş Milletlerden geçen hafta yapılan açıklamaya göre, İsrail işgali altında veya Filistinlilerin zorla göçüne neden olan "tahliye emirleri" verilen bölgelerin oranı Gazze'deki toprakların yüzde 81'ine denk geliyor.