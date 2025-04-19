İsrail'in Gazze'yi vuruyor! Çoğu çocuk ve kadın 31 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 31 kişi yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen ailelerin sığındığı çadırları hedef alması sonucu 11 kişi öldü.

Deyr el-Belah kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi. El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Filistinlilerin olduğu bölgelere saldırılar düzenlendi.

Gazze kentindeki Ebu Husayre Caddesi'nde bulunan çadırlara düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı.

Gazze'nin Yafa Caddesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya kentinde düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinin Nasr Mahallesi'ne düzenlediği topçu saldırısında 2 kişi, Han Yunus'taki Maan bölgesinde bir anne ve oğlu, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki hava saldırısında da 2 kişi can verdi.

Öte yandan, İsrail'in bu sabah düzenlediği saldırılarda yaralanan 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinin doğusunda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğun ateş açtığını söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de Filistinlilerin evlerine yoğun topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne topçu saldırılarını yoğunlaştırdı ve buradaki konutları tahrip etmeyi sürdürdü.