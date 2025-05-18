İsrail’in Hamas’a yeni ateşkes teklifi sunduğu iddiası



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail’in Hamas’a yeni ateşkes teklifi sunduğu iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberde, İsrail’in Hamas’a hayatta kalan esirlerin yarısını serbest bırakması karşılığında 100’den fazla ömür boyu hapis cezası alan Filistinli mahkumu serbest bırakmayı ve uzun süreli bir ateşkes teklif ettiği iddia edildi. Anlaşma kapsamında ayrıca Hamas’ın hayatını kaybeden esirlerin yarısının cenazelerini teslim etmesi karşılığında ise İsrail’in 7 Ekim 2023’ten sonra gözaltına alınan binden fazla Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarılan haberde, teklifin ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Katarlı arabuluculara iletildiği bildirildi.

ABD’DEN TARAFLARA YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

ABD basınında yer alan haberlerde ise, Witkoff’un da Hamas ve İsrail'e 40-60 günlük bir ateşkes teklifi sunduğu belirtilerek, söz konusu ateşkes kapsamında hayattaki 10 esire karşılık çok sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı öne sürüldü. Söz konusu ateşkesin saldırıların tamamen sona erdirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın başlangıcı olacağı ifade edildi. Witkoff’un ateşkes konusunda iki tarafa da baskı yaptığı belirtilen haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Witkoff’un ateşkes teklifine olumlu baktığı, Hamas’ın ise geçici bir ateşkesin ardından saldırıların tamamen sona ereceğine dair garanti istediği aktarıldı.