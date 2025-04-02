İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli çiftçi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu tarlada çalışan 8 Filistinli çiftçi öldürüldü.
Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Han Yunus'un güneydoğusundaki Selam Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde çalışan 8 çiftçinin hedef alındığını belirtti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanda hayatını kaybeden 8 Filistinlinin cenazesi Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledildi.
NETANYAHU'DAN FİLİSTİNLİLERİ YERİNDEN ETME TEHDİDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını uygulama tehdidinde bulunmuştu.
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