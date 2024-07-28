İsrail’in insanlık dramı yaşattığı Filistin’in lideri zulme uğrayan Uygur Türklerine karşı Çin’i destekledi

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırılar insani krize dönüştü. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine gelirken tüm dünyadan İsrail’e karşı sert tepkiler yükseldi.

Gazze’de soykırıma varan insani kriz devam ederken Çin yönetimi Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerini ‘Yeniden eğitim merkezi’ olarak iddia ettiği toplama kamplarına kapatıyor. Pekin yönetimi toplama kamplarına kapattığı Uygur Türklerinin teröre karıştığını iddia etse de bunun arkasında yatan nedenin Uygur Türklerini ‘Çinlileştirme’ olduğu biliniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın geçen yıl Uygur Türkleri ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu. Geçen yılın Haziran ayında Çin’e giden Abbas burada yaptığı açıklamada Filistin’in Çin yönetimini desteklediğini belirtti. Abbas, Uygur Türkleri meselesinin bir insan hakları sorunu olmadığını vurgulamıştı. Abbas, "Doğu Türkistan meselesi Çin'in terörle mücadelesidir. Filistin hükümeti olarak Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS VE EL FETİH ÇİN’DE ANLAŞTI

Abbas, geçen yılki ziyareti Çin’in desteğini almak için yapmıştı. Çin yönetimi, Gazze’deki insanlık dramına uzun süre sessiz kaldıktan sonra İsrail’e tepki göstermişti. Çin yönetimi genellikle ABD ve İsrail’in dahil olduğu insani krizlere karşı taraf olmamasıyla biliniyor.

Gazze’deki krize karşı sessizlini bozan Çin yönetimi geçtiğimiz günlerde Hamas ve El Fetih arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptı. El Fetih ve Hamas yıllar süren anlaşmazlıklarına son vererek ortaklık anlaşması imzaladı. Bu durum birleşik bir Filistin devletinin kurulması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Mahmut Abbas’ın Uygur Türkleri ile ilgili sözleri aradan geçen 1 yıla rağmen unutulmadı. Abbas’ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor.