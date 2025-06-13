İsrail'in İran saldırısına Trump'tan ilk açıklama: Gerekirse İsrail'i savunacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" dedi.

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı. Trump, saldırının yapılacağını önceden bildiğini belirtti.

"İRAN NÜKLEER BOMBA SAHİBİ OLAMAZ"

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" açıklamasında bulundu.

İSRAİL İRAN’I VURDU

İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF) saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı.

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