İsrail’in İran’a saldırısı sonrası ölü sayısı artıyor: Aralarında üst düzey komutanlar da var

İsrail, dün gece saatlerinde İran’a yönelik saldırı başlattı. Saldırıda ağırlıklı olarak İran’ın nükleer ve askeri tesisleri hedef alındı. Öte yandan bazı sivil hedeflerin de zarar gördüğü öğrenildi.

Orta Doğu’da tansiyonu büyük ölçüde yükselten saldırı sonrası İran’dan sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezekşiyan yaptığı açıklamada "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak” dedi. Tahran yönetiminin saldırıya nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken İsrail’in ise gerçekleştirdiği saldırılara devam edeceği belirtiliyor.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

İran medyasından gelen ilk bilgilere göre saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralanmıştı. Ancak gelen son haberlere göre bilanço ağırlaşıyor. İran medyası 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 329 kişinin yaralandığını aktardı.

ARALARINDA ÜST DÜZEY KOMUTANLAR DA VAR

Öte yandan saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İran’ın üst düzey komutanları da yer aldı. İran’ın üst düzey 20 komutanının saldırılarda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.